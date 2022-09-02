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В Башкортостане строят парк развлечений за 120 млн рублей

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал о строительстве нового парка развлечений в Башкирском Зауралье.

vk.com/radiyhabirov

«Недалеко от Аскарово в Абзелиловском районе буквально на пустом месте возводят вот такой прекрасный парк развлечений.

Он называется "Урал-батыр", и скоро здесь появятся детские игровые площадки, горнолыжный комплекс, трасса для тюбинга, кафе, форелевое хозяйство, водопад и многое другое.

Все это – по инициативе наших предпринимателей. Пригласил представителей компании на "Инвестчас", чтобы обсудить перспективы проекта и поддержку, которую мы можем оказать. И обязательно приеду, когда комплекс откроется – здесь должна появиться отличная точка притяжения для туристов», – написал Радий Хабиров.

Парк возводится силами предприятия ООО «Информтехника» с 2018 года. Горнолыжную трассу планируют запустить уже этой зимой, поблизости расположатся глэмпинги и кафе, будут созданы условия для рыбалки.

Общий объем инвестиций оценивается в 120 млн рублей, из них 43 млн рублей уже потрачено на строительство.

Фото на обложке: Андрей Шуняев

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