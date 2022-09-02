МУП «Уфимские инженерные сети» признано банкротом

Иск о признании муниципального предприятия «Уфимские инженерные сети» банкротом подала компания «БашРТС» еще в 2018 году.
Фото: Регина Р.
Тогда была запущена процедура наблюдения и введено внешнее управление.
В июле 2022 года кредиторы МУП «УИС» начали требовать признать предприятие банкротом, и 30 августа Арбитражный суд Башкортостана принял соответствующее решение.
Открыто конкурсное производство: это значит, что имущество компании будет описано и выставлено на торги, а деньги раздадут кредиторам.
Основная часть долгов «Уфимских инженерных сетей» приходится на «БашРТС» (58,7%) и «Банк ДОМ.РФ» (40,17%), общего – более 1,9 млрд рублей.
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