МУП «Уфимские инженерные сети» признано банкротом

Тогда была запущена процедура наблюдения и введено внешнее управление.

В июле 2022 года кредиторы МУП «УИС» начали требовать признать предприятие банкротом, и 30 августа Арбитражный суд Башкортостана принял соответствующее решение.

Открыто конкурсное производство: это значит, что имущество компании будет описано и выставлено на торги, а деньги раздадут кредиторам.

Основная часть долгов «Уфимских инженерных сетей» приходится на «БашРТС» (58,7%) и «Банк ДОМ.РФ» (40,17%), общего – более 1,9 млрд рублей.