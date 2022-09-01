В Башкортостане установится прохладная осенняя погода

По данным Башгидромета, второго сентября в большинстве районов температура днем понизится +21°, +26°. Обещают кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра.

В южных районах по-прежнему будет жарко до +33° и без осадков.

В выходные тенденция сохранится: в некоторых районах похолодает до +16°, +21°.

В Уфе в пятницу, второго сентября, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, температура упадет до +25° в дневное время, пройдут дожди, в субботу будет до +19°, в воскресенье – до +16° и в следующую неделю температура продолжит снижаться.

«Всему виной циклон, который смещается в широтном направлении по северу России. В его тыловой части и осуществится заток арктической воздушной массы на Урал», – сообщает Башгидромет.