ГИБДД Башкортостана проводит рейды на дороге Уфа – Оренбург

Проверки проводятся в Мелеузовском районе на 189 км дороги Уфа – Оренбург.

В ходе рейда особое внимание сотрудниками госавтоинспекции уделяется соблюдению законодательства таксистами и водителями общественного транспорта.

«Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников ГИБДД направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении ведомства.