ГИБДД Башкортостана проводит рейды на дороге Уфа – Оренбург

Сегодня, первого сентября, ГИБДД республики проводит мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
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Проверки проводятся в Мелеузовском районе на 189 км дороги Уфа – Оренбург.
В ходе рейда особое внимание сотрудниками госавтоинспекции уделяется соблюдению законодательства таксистами и водителями общественного транспорта.
«Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников ГИБДД направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении ведомства.
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