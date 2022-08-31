В Уфе за неделю оштрафовали 193 пешехода

В последнюю неделю августа в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции была проведена операция «Пешеход»: особое внимание уделялось жителям, переходящим дорогу неправильно или в неположенном месте.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, в рамках мероприятий было составлено более 350 административных материалов за нарушения правил дорожного движения: в отношении 193 пешеходов и 160 водителей.
Всего на сегодняшний день за нарушение правил перехода проезжей части было привлечено к административной ответственности более 8000 человек.
«ГИБДД Уфы напоминает, что пешеходам, прежде чем вступить на проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности – посмотреть по сторонам, оценить расстояние до приближающегося транспорта.
На пешеходном переходе – удостовериться, что за остановившимися автомобилями нет других транспортных средств. Использование световозвращающих элементов рекомендовано пешеходам при движении в условиях недостаточной видимости, которые позволяют снизить риск наезда более чем на 65%», – говорится в сообщении ведомства.
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