Тарифы «Уфаводоканала» поднимутся на 13,2%

С первого июля 2023 года тарифы на услуги «Уфаводоканала» поднимутся на 13,2%. Повышение не коснется домов, в которых есть общий набор услуг: лифты, СОИ (содержание общедомового имущества), теплоснабжение.

В Горсовете отметили, что после повышения тарифы на водоснабжение (холодная вода) будут ниже, чем в Екатеринбурге, Перми и некоторых других миллионниках.

В среднем плата увеличится на 58,7 рубля на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, в месяц.

Всего МинЖКХ планирует потратить на модернизацию «Уфаводоканала» порядка двух млрд рублей. Под эти цели правительство возьмет инфраструктурный кредит.