Тарифы «Уфаводоканала» поднимутся на 13,2%

Горсовет Уфы согласовал повышение платы за услуги «Уфаводоканала». Такое решение принято в связи с необходимостью модернизации предприятия.
vk.com/ufavodokanal_official
С первого июля 2023 года тарифы на услуги «Уфаводоканала» поднимутся на 13,2%. Повышение не коснется домов, в которых есть общий набор услуг: лифты, СОИ (содержание общедомового имущества), теплоснабжение.
В Горсовете отметили, что после повышения тарифы на водоснабжение (холодная вода) будут ниже, чем в Екатеринбурге, Перми и некоторых других миллионниках.
В среднем плата увеличится на 58,7 рубля на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, в месяц.
Всего МинЖКХ планирует потратить на модернизацию «Уфаводоканала» порядка двух млрд рублей. Под эти цели правительство возьмет инфраструктурный кредит.
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