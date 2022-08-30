Насколько выросли цены в Башкортостане в 2022 году?

Согласно отчету Башстата, с декабря 2021 года по июль 2022 года цены на все товары и услуги выросли на 11,6%, за год – на 15,6%.

Продукты (11,9% и 17,3% соответственно) подорожали меньше, чем непродовольственные товары (13,5% и 17,7%).

Цены на услуги поднялись на 8,6% за семь месяцев и на 10,2% за год.

При этом по сравнению с июнем 2022 года в июле цены оказались ниже на 0,6% на все товары и услуги в целом.

Отчасти это обусловлено стабилизацией ситуации в экономике, отчасти – сезонным снижением цен на овощи и фрукты и перенасыщением рынка товарами из-за запрета экспорта.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.