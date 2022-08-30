МЧС Башкортостана предупреждает о грозах и тумане

«31.08.2022 местами по республике Башкортостан ожидается гроза. На дорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 м. и менее», – говорится в сообщении службы.

МЧС предупреждает о том, что:

– От грозы опасно прятаться под отдельно стоящими деревьями. Если гроза застала вас на открытом пространстве, лучше спрятаться в ландшафтных углублениях.

– Купаться в водоемах во время грозы нельзя. Срочно выйдите из воды и отойдите от берега на 100 метров.

– Пережидать грозу на остановке небезопасно: на ней нет громоотвода, кроме того, сильный ветер может опрокинуть конструкцию.

– За рулем – снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

– Дома – не выходить на балкон или во двор.