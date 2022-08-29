Башкортостан выделил 650 млн рублей на создание индустриального парка

Министерство финансов Башкортостана сообщает, что из бюджета республики на создание и развитие индустриального парка выделено 650 млн рублей.

Как ожидается, еще более 1,3 млрд рублей в проект вложит инвестор. Эти деньги в 2022-2023 годах будут направлены на создание и развитие инфраструктуры промышленного технопарка, якорным резидентом которого станет завод по производству широкого ассортимента полуприцепов и прицепной техники.

«Индустриальные парки создают уникальные комплексные условия для осуществления производственной деятельности, что повышает инвестиционную привлекательность региона и влечет за собой значительный объем инвестиционных вложений, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет», – цитирует пресс-служба регионального Минфина министра финансов Лиру Игтисамову.