В Уфу поступила партия из 37 новых автобусов

«Продолжаем работу над совершенствованием транспортной системы Уфы. Сегодня передаем "Башавтотрансу" 37 новых автобусов. Они уже сейчас выйдут на наиболее востребованные маршруты, которые обслуживают жителей Затона, Демы, Сипайлово, Инорса.

Автобусы большого класса работают на газомоторном – экологичном и экономичном – топливе. Новые "Нефазы" соответствуют требованиям доступной среды, в них будет комфортно и маломобильным пассажирам. Они оборудованы по самым современным стандартам – внутри есть электронное табло, тахограф для водителя, система видеонаблюдения, кондиционер с системой обогрева и даже USB-розетки, с помощью которых пассажиры могут зарядить телефон.

На этом работу по обновлению автопарка мы не прекращаем. Еще 33 автобуса производства нефтекамского завода поступят в сентябре. Кроме того, республика прошла отбор в Минтрансе России и получит из федерального бюджета субсидию на покупку автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". 35 автобусов из этой партии мы ожидаем в первом квартале 2023 года.

Наша цель – сделать транспортную систему одной из лучших в стране, и мы последовательно к ней идем», – написал Радий Хабиров.