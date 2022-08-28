В Уфе похолодает до +9°

Летние деньки подходят к концу, и скоро уфимцы уже ощутят холодное дыхание осени. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, эта рабочая неделя в Уфе еще будет по-летнему теплой, но к выходным температура резко спадет: в субботу днем обещают до +18°.
Понедельник, 29 августа: до +29°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +13°, без осадков.
Вторник, 30 августа: до +31°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +19°, небольшой кратковременный дождь.
Среда, 31 августа: до +29°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +16°, небольшой кратковременный дождь.
Четверг, 1 сентября: до +28°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +15°, небольшой дождь.
Пятница, 2 сентября: до +27°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +9°, без осадков.
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