В Уфе отключат воду в четырех районах

29 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Мушникова 7/3, 9/5, 13/6, 13/7, 13/8.

30 августа

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Комсомольская 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77.

Молодежная 7, 9.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Проспект Октября 142/5, 144/3.

30-31 августа

Кировский, Ленинский и Советский районы, холодная и горячая вода, с 11:00 30 августа до 10.00 31 августа:

Ленина 66, 70, 72.

Достоевского 67, 73, 83.

Революционная 34.

Цюрупы 83, 83/2, 85, 91, 91/93, 93, 93а, 93б, 100, 102.

Кирова 31.

31 августа

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Российская 72, 72/1, 72/2.