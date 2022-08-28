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В Уфе отключат воду в четырех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 29 августа по четвертое сентября 2022 года.

29 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Мушникова 7/3, 9/5, 13/6, 13/7, 13/8.

30 августа

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Комсомольская 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77.

Молодежная 7, 9.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Проспект Октября 142/5, 144/3.

30-31 августа

Кировский, Ленинский и Советский районы, холодная и горячая вода, с 11:00 30 августа до 10.00 31 августа:

Ленина 66, 70, 72.

Достоевского 67, 73, 83.

Революционная 34.

Цюрупы 83, 83/2, 85, 91, 91/93, 93, 93а, 93б, 100, 102.

Кирова 31.

31 августа

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Российская 72, 72/1, 72/2.

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