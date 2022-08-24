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Восточный выезд из Уфы готов на 53%

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Глава Минтранса Башкортостана Александр Булушев в соцсетях рассказал о том, как проходит реализация масштабного проекта строительства Восточного выезда из Уфы.

vk.com/aleksandr_bulushev

vk.com/aleksandr_bulushev

vk.com/aleksandr_bulushev

Восточный выезд – это тоннель протяженностью 1,2 км, мост через реку Уфа с эстакадой и платная скоростная 10-километровая дорога.

«Когда мой день начинается с посещения стройплощадки Восточного выезда, хорошее настроение гарантировано.

Изменения в готовности объекта происходят практически на глазах. Грандиозный масштаб строительства вы можете увидеть на фотографиях.

Полная готовность объекта на сегодня – более 53%.

Генеральный подрядчик ООО "Лимакмаращавтодороги" планирует завершить строительство в конце 2023 года – на год раньше заявленных сроков», – написал Александр Булушев.

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