Тегеран хочет создать в Башкортостане деловой центр Ирана

«Еще до изменения внешнеполитической стратегии России, ее разворота на Восток, мы уже интенсивно работали по иранскому направлению. За первое полугодие внешнеторговый оборот между нашими республиками вырос на 58%. При этом экспорт из Башкортостана увеличился на 53,5%, а импорт – в 46 раз.

Сейчас мы прорабатываем реализацию нескольких совместных проектов. Компания "Уральский лес" ведет переговоры с иранским целлюлозным холдингом Таминской нефтегазовой и нефтехимической инвестиционной компании Tappico. Заключен меморандум о сотрудничестве.

С этой же компанией взаимодействует предприятие "Гео Генезис" по вопросу разработки оптимальной технологии добычи и переработки полезных ископаемых, а также поставки горнодобывающего оборудования.

По этим и другим вопросам сотрудничества создана совместная рабочая группа под моим руководством.

Для расширения всестороннего сотрудничества будем открывать регулярный рейс "Уфа – Тегеран". Авиакомпания Red Wings ведет работу по получению необходимых согласований.

На встрече министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Сейед Реза Фатеми Амин выразил заинтересованность в создании новых совместных предприятий.

В чем заинтересован Иран?

– авиационная и беспилотная техники

– халяльная промышленность

– обеспечение катализаторами

– производство линии молочных продуктов.

– развитие речного грузового порта в г. Агидели

– организация поставок муки и пшеницы. Они намерены разработать долгосрочную программу по закупке зерна в Башкортостане.

Представители Ирана высоко оценили достижения нашего региона в сфере промышленности, экономики, а также успешный опыт международного сотрудничества и заявили о том, что готовы создать в Башкортостане Деловой центр Ирана.

Мы планируем открыть офис представителя Башкортостана при Торгпредстве России в Иране. В октябре наша официальная делегация под руководством главы республики направится в Иран», – написал Андрей Назаров в соцсетях.