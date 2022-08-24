Прокуратура заинтересовалась срывом сроков сдачи детсада в Уфе

Прокуратура Кировского района Уфы взяла на контроль ситуацию со строительством детского сада по госконтракту.
В 2020 году Управление капитального строительства заключило с подрядчиком договор на строительство детсада на 260 мест в микрорайоне Кузнецовский затон.
Детсад должны сдать до 30 сентября 2022 года, однако на сегодняшний день работы далеки от завершения и вообще не ведутся. Не проведены отделочные работы, не уложен асфальт, нет освещения.
Прокуратура внесла в адрес подрядчика и Управления капитального строительства представления с требованием возобновить работы и проконтролировать их завершение.
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