18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В мэрии Уфы сменились главы управлений по культуре и опеке

Поделиться:

Небольшие кадровые перестановки в администрации Уфы озвучили 23 августа на оперативном совещании.

ufacity.info

Айгуль Хасанова назначена начальником управления по культуре и искусству.

Хасанова окончила БашГУ по специальности «Филология». Ранее она работала в комитетах по молодежной политике и по культуре и искусству, а также возглавляла отдел этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества в Минкульте.

Этот пост был вакантным с июля 2022 года, когда покинул должность Шамиль Абдраков.

Ильнара Сатаева возглавила управление по опеке и попечительству. Она также окончила БашГУ, но по специальности «Юриспруденция». Работала в республиканских министерствах здравоохранения и образования.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: