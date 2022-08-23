В мэрии Уфы сменились главы управлений по культуре и опеке

Небольшие кадровые перестановки в администрации Уфы озвучили 23 августа на оперативном совещании.
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Айгуль Хасанова назначена начальником управления по культуре и искусству.
Хасанова окончила БашГУ по специальности «Филология». Ранее она работала в комитетах по молодежной политике и по культуре и искусству, а также возглавляла отдел этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества в Минкульте.
Этот пост был вакантным с июля 2022 года, когда покинул должность Шамиль Абдраков.
Ильнара Сатаева возглавила управление по опеке и попечительству. Она также окончила БашГУ, но по специальности «Юриспруденция». Работала в республиканских министерствах здравоохранения и образования.
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