В Уфе сохранится по-летнему жаркая погода

В июне лето все никак не хотело приходить в Уфу, а теперь не спешит покидать город. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе обойдется без осадков.
Понедельник, 22 августа: до +29°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +13°, без осадков.
Вторник, 23 августа: до +29°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +12°, без осадков.
Среда, 24 августа: до +29°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +13°, без осадков.
Четверг, 25 августа: до +30°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +14°, без осадков.
Пятница, 26 августа: до +29°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +13°, без осадков.
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