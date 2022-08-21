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В Уфе сохранится по-летнему жаркая погода

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В июне лето все никак не хотело приходить в Уфу, а теперь не спешит покидать город. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе обойдется без осадков.

Понедельник, 22 августа: до +29°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +13°, без осадков.

Вторник, 23 августа: до +29°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +12°, без осадков.

Среда, 24 августа: до +29°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 25 августа: до +30°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +14°, без осадков.

Пятница, 26 августа: до +29°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +13°, без осадков.

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