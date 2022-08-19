В Башкортостане продолжают расти цены на детское питание

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с восьмого по 15 августа 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали мясные детские консервы (3,2%) и вермишель (2,8%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие товары, в том числе на копченую колбасу (2,3%), фруктовые детские консервы (2,1%) и сахар (2%).
Продолжается тенденция падения цен на некоторые овощи: подешевели огурцы (10,6%), картофель (8,7%), морковь (4,5%), свекла (3,1%), и помидоры (2,1%).
Также снизились цены на бананы (3,6%), вареную колбасу (3,4%) и рис (2,4%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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