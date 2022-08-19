18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане продолжают расти цены на детское питание

Поделиться:

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с восьмого по 15 августа 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали мясные детские консервы (3,2%) и вермишель (2,8%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие товары, в том числе на копченую колбасу (2,3%), фруктовые детские консервы (2,1%) и сахар (2%).

Продолжается тенденция падения цен на некоторые овощи: подешевели огурцы (10,6%), картофель (8,7%), морковь (4,5%), свекла (3,1%), и помидоры (2,1%).

Также снизились цены на бананы (3,6%), вареную колбасу (3,4%) и рис (2,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: