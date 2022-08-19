В Башкортостане продолжают расти цены на детское питание

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали мясные детские консервы (3,2%) и вермишель (2,8%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие товары, в том числе на копченую колбасу (2,3%), фруктовые детские консервы (2,1%) и сахар (2%).

Продолжается тенденция падения цен на некоторые овощи: подешевели огурцы (10,6%), картофель (8,7%), морковь (4,5%), свекла (3,1%), и помидоры (2,1%).

Также снизились цены на бананы (3,6%), вареную колбасу (3,4%) и рис (2,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.