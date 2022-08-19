4 города Башкортостана победили в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

На прошедшем в Тамбове Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений объявили финалистов конкурса проектов благоустройства.
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Как сообщает пресс-служба Института развития городов Башкортостана, в 2022 году на конкурс подали 280 заявок из разных регионов России.
От республики участвовало семь проектов, четыре из которых победили. Все малые города республики ранее выигрывали в конкурсе и подавались повторно.
Победителями 2022 года от Башкортостана стали проекты:
– «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш» (Агидель);
– «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» (Дюртюли);
– «Сердце города Ишимбая – возрождение Центрального парка» (Ишимбай);
– «Культура малого города: активация центра Янаула» (Янаул).
Призовой фонд VI Всероссийского конкурса – 10 млрд рублей, их распределят между 160 проектами-победителями. Всего города Башкирии выиграли порядка 335 млн рублей: 95 млн – Ишимбай, 85 млн – Дюртюли и Янаул, 70 млн – Агидель.
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