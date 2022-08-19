4 города Башкортостана победили в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Как сообщает пресс-служба Института развития городов Башкортостана, в 2022 году на конкурс подали 280 заявок из разных регионов России.

От республики участвовало семь проектов, четыре из которых победили. Все малые города республики ранее выигрывали в конкурсе и подавались повторно.

Победителями 2022 года от Башкортостана стали проекты:

– «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш» (Агидель);

– «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» (Дюртюли);

– «Сердце города Ишимбая – возрождение Центрального парка» (Ишимбай);

– «Культура малого города: активация центра Янаула» (Янаул).

Призовой фонд VI Всероссийского конкурса – 10 млрд рублей, их распределят между 160 проектами-победителями. Всего города Башкирии выиграли порядка 335 млн рублей: 95 млн – Ишимбай, 85 млн – Дюртюли и Янаул, 70 млн – Агидель.