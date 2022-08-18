В Башкортостане похолодает до -2°

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан обратилось к жителям республики в связи с резкой сменой погоды в некоторых районах.
«Ночью 19.08.22 в отдельных северных и горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°», – говорится в сообщении МЧС.
Ведомство напоминает о том, что при резком похолодании есть опасность гибели посадок, рекомендуется предпринять меры по защите растений.
Кроме того, возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, так как жители начинают пользоваться обогревателями.
В Уфе температура до конца текущей недели не опустится ниже +7° по ночам, днем будет сухая солнечная погода до +22-28°.
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