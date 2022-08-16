В Уфе отключат воду в четырех районах

17 августа

Калининский район, холодная вода, с 14.00 до 24.00:

Беговая – 1а, 1в, 1г, 1д, 2, 2г, 2д, 5, 7, 7в, 9а.

Прудная – 15/1.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

1-й проезд Гайдара – 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 21, 30.

2-й проезд Гайдара – 3, 5, 6, 7 8, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

17-18 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 17 августа до 7.00 18 августа:

Гвардейская – 39/2, 39а, 40/1, 41, 41/1, 45/2, 45а, 55, 55а, 56/5, 56/6, 57/1, 58, 58/1, 58/2, 58/4, 58/5, 60, 62, 64.

Сельская – 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 9.

Касимовская – 2, 3, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 10а, 14, 14/1, 14/2, 18.

Татышлинская – 2, 2а, 4, 6, 13, 31.

Коммунальная – 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1.

Мечетлинская – 1, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44.

Майская – 1, 1а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 47, 49.

Кигинская – 1, 2а.

Апрельская – 19.

Ашинская – 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16.

Волгоградская – 9, 11, 12, 13, 14, 19.

18 августа

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Цурюпы – 149.

Бульвар Ибрагимова – 37, 37/1.

19-20 августа

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 12.00 19 августа до 11.00 20 августа:

Проспект Октября – 79, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 108, 108/1, 110, 112, 112/1, 112/3, 114, 114/1, 114/2, 114/3, 116, 116/1, 116/2, 116/4, 118, 118/1, 118/2, 120, 122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 124, 124а, 124/2, 124/3, 126, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 128, 128/1, 128/2, 128/3, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130а, 132, 132/1, 132/2, 132/3, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2, 138, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 144, 144/1, 144/2, 144/3, 146/1.

Российская – 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2, 80, 82, 82/1, 82/2, 84, 84/1, 86, 86/1, 88, 88к.2, 90, 90А, 92, 92/1, 94, 94/2, 94/3, 94а, 96, 96/1, 96/2, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 100, 100/3, 102, 102/2, 104, 104/1, 100/3а, 106, 106/1, 108, 108/1, 149, 149/1, 151, 151/1, 153, 153/1, 153/2.

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 12.00 19 августа до 11.00 20 августа:

Проспект Октября – 81, 83, 83/1, 85, 85/2, 85/2, 87, 87/1, 87/5, 89, 89/1, 91 91/2, 91/3, 91а.