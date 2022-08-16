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Радий Хабиров рассказал о том, почему он не ревакцинируется от Covid-19

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На совещании в правительстве Башкортостана глава республики Радий Хабиров высказался о необходимости ревакцинации госслужащих.

vk.com/radiyhabirov

«Я пошел обследоваться, сдал анализы. У меня запредельное количество антител, поэтому пока врачи говорят, что не надо ревакцинироваться.

Коллеги, надо проверяться, и если нет антител – пожалуйста, идите вакцинироваться. У всех по-разному антитела вырабатываются.

Это я к вопросу о том, почему я перед камерами не вакцинировался. У меня все хорошо в этом плане, вы о себе позаботьтесь», – сказал Радий Хабиров.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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