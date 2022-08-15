В Уфе снесут несколько жилых домов из-за строительства улицы и развязки

На сайте администрации Уфы опубликовано подписанное мэром Ратмиром Мавлиевым постановление об изъятии у собственников жилых и нежилых помещений и земельных участков.
Изымут и снесут дома в Кировском районе по следующим адресам:
Армавирская – 27, 29, 47.
Степана Кувыкина – 1/3, 3а.
Изъятие производится по проекту строительства улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.
Новая развязка будет шестиполосной, протяженность самого путепровода составит 102,52 метра, автомобильной дороги – 1,28 км, съездов – 2,6 км.
Это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.
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