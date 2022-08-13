МЧС Башкортостана предупреждает об ухудшении погодных условий

С 14 по 19 августа 2022 года местами по Республике Башкортостан ожидается чрезвычайная пожароопасность.

14.08.2022 переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°, в северных и горных районах до +4°, днем +23, +28°.

На дорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Уфе и 23 районах: Абзелиловском, Альшеевском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Буздякском, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском и Чишминском.

Пятый класс пожароопасности – в шести районах: Архангельском, Аскинском, Дюртюлинском, Кушнаренковском, Мелеузовском и Федоровском.