В Башкортостане модернизируют двигатели, чтобы заменить турбины Siemens на «Северном потоке»

В условиях санкций Россия столкнулась с проблемами при обслуживании турбин на собственных газопроводах. Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что в будущем технику немецкой компании могут заменить отечественной.
vk.com/radiyhabirov
«Мы все пристально следим за историей, которая разворачивается вокруг турбины Siemens для газопровода "Северный поток".
Не буду давать характеристику нашим западным коллегам, которые сами себя загнали в угол. Но главная мораль здесь в том, что нельзя больше доверять нашим партнерам из недружественных стран. Нам нужны свои собственные разработки, которые сведут к минимуму зависимость от импорта. В Башкортостане мы активно двигаемся в этом направлении.
Наш промышленный бренд – двигатель АЛ-31СТ производства "ОДК-УМПО", совместный проект "Ростеха" и "Газпрома". Его широко используют в качестве привода газоперекачивающих агрегатов. Мы поставляем эти двигатели в том числе для газопровода "Сила Сибири" и Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале.
Но это – день сегодняшний, а мы думаем о будущем. Следующий шаг – АЛ-41СТ-25, еще функциональнее и энергоэффективнее, его мощность – 25 МВт. Первые опытные образцы этого двигателя появятся в конце 2023 – начале 2024 года. Будем и дальше развивать линейку отечественных двигателей для газовой отрасли и наращивать их производство», – написал Радий Хабиров.
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