В Башкортостане модернизируют двигатели, чтобы заменить турбины Siemens на «Северном потоке»

«Мы все пристально следим за историей, которая разворачивается вокруг турбины Siemens для газопровода "Северный поток".

Не буду давать характеристику нашим западным коллегам, которые сами себя загнали в угол. Но главная мораль здесь в том, что нельзя больше доверять нашим партнерам из недружественных стран. Нам нужны свои собственные разработки, которые сведут к минимуму зависимость от импорта. В Башкортостане мы активно двигаемся в этом направлении.

Наш промышленный бренд – двигатель АЛ-31СТ производства "ОДК-УМПО", совместный проект "Ростеха" и "Газпрома". Его широко используют в качестве привода газоперекачивающих агрегатов. Мы поставляем эти двигатели в том числе для газопровода "Сила Сибири" и Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале.

Но это – день сегодняшний, а мы думаем о будущем. Следующий шаг – АЛ-41СТ-25, еще функциональнее и энергоэффективнее, его мощность – 25 МВт. Первые опытные образцы этого двигателя появятся в конце 2023 – начале 2024 года. Будем и дальше развивать линейку отечественных двигателей для газовой отрасли и наращивать их производство», – написал Радий Хабиров.