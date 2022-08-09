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В Уфе подорожает проезд в электротранспорте

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Управление инфраструктурой транспорта администрации Уфы предупреждает о повышении тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.

vk.com/ufa

С 16 сентября проезд за наличный расчет и по банковской карте обойдется в 30 рублей.

При оплате картой «Алга» – в 25 рублей.

По пластиковой карте школьника – в 15 рублей.

Таким образом, с этой даты устанавливаются максимальные тарифы, утвержденные Ратмиром Мавлиевым в начале июня.

Это будет второе повышение тарифов за полтора месяца. С первого июля стоимость проезда составляет: за наличный расчет и по банковской карте – 25 рублей, по карте «Алга» – 22 рубля, по карте школьника – 13 рублей.

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