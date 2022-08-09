В Уфе подорожает проезд в электротранспорте

Управление инфраструктурой транспорта администрации Уфы предупреждает о повышении тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.
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С 16 сентября проезд за наличный расчет и по банковской карте обойдется в 30 рублей.
При оплате картой «Алга» – в 25 рублей.
По пластиковой карте школьника – в 15 рублей.
Таким образом, с этой даты устанавливаются максимальные тарифы, утвержденные Ратмиром Мавлиевым в начале июня.
Это будет второе повышение тарифов за полтора месяца. С первого июля стоимость проезда составляет: за наличный расчет и по банковской карте – 25 рублей, по карте «Алга» – 22 рубля, по карте школьника – 13 рублей.
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