В Башкортостане депутаты проведут мониторинг цен на школьные товары из-за жалоб жителей

«К депутатам поступают обращения избирателей с жалобами на значительный рост цен на товары для школы.

Август традиционно горячая пора для семей с детьми, и незначительный рост цен в связи с возросшим спросом объясним. Однако есть информация о кратном удорожании отдельных категорий товаров. Беспокойство вызывает рост цен на канцелярские принадлежности, школьную форму, портфели.

Необходимо провести независимый анализ цен и понять реальную ситуацию в рознице. Если в ходе мониторинга обнаружатся факты спекулятивной накрутки цен, будут приняты соответствующие меры», – прокомментировал Константин Толкачев.

Депутаты организуют проверку на территории своих избирательных округов. Состоится заседание профильного экспертного совета.