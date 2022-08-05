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В Башкортостане депутаты проведут мониторинг цен на школьные товары из-за жалоб жителей

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Спикер регионального парламента Константин Толкачев поручил руководителям парламентских фракций и Комитету по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму проверить информацию о значительном повышении цен на школьные товары.

«К депутатам поступают обращения избирателей с жалобами на значительный рост цен на товары для школы.

Август традиционно горячая пора для семей с детьми, и незначительный рост цен в связи с возросшим спросом объясним. Однако есть информация о кратном удорожании отдельных категорий товаров. Беспокойство вызывает рост цен на канцелярские принадлежности, школьную форму, портфели.

Необходимо провести независимый анализ цен и понять реальную ситуацию в рознице. Если в ходе мониторинга обнаружатся факты спекулятивной накрутки цен, будут приняты соответствующие меры», – прокомментировал Константин Толкачев.

Депутаты организуют проверку на территории своих избирательных округов. Состоится заседание профильного экспертного совета.

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