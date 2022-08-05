В Уфе бывший замглавы района пойдет под суд за взятки

По версии следствия, чиновник в декабре 2020 и в сентябре 2021 года потребовал от двух предпринимателей, обратившихся с просьбой о получении разрешения на размещение на территории района киосков, оказать материальную помощь в благоустройстве, перечислив 260 тыс. рублей на счета сторонних лиц и организаций.

Предприниматели согласились и перевели требуемые суммы. После перечисления денежных средств оба коммерсанта получили письма за подписью обвиняемого с положительным решением по их вопросам.

В октябре 2021 года обвиняемый потребовал от одного из вышеуказанных предпринимателей взятку в размере почти 200 тыс. рублей за предоставление такого же разрешения и за общее покровительство.

Опасаясь негативных последствий, предприниматель согласился и передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тыс. рублей.

16 декабря 2021 года при получении оставшейся части денежных средств в размере 150 тыс. рублей чиновник был задержан с поличным. Обвиняемый вину не признает.

Ему грозит наказание за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.