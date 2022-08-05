Суд в Уфе отказал Шевчуку в рассмотрении его дела в Санкт-Петербурге

Протокол за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию ВС России, на Юрия Шевчука составили 18 мая после концерта в Уфе.

Н этом концерте он произнес со сцены речь, высказав свое отношение к событиям, которые происходят сейчас в России и за ее пределами.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу 18 июля, так как не было ходатайства о рассмотрении по месту жительства. 25 июля оно поступило в Советский районный суд.

Сегодня, пятого августа, состоялось заседание суда. Как сообщает издание «Интерфакс», суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о рассмотрении дела в Санкт-Петербурге.

Адвокат Шевчука попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Судья в связи с этим отложила рассмотрение протокола на 16 августа.