Суд в Уфе отказал Шевчуку в рассмотрении его дела в Санкт-Петербурге

Защита лидера «ДДТ» Юрия Шевчука подала ходатайство о рассмотрении его административного дела по месту жительства, то есть в Санкт-Петербурге.
vk.com/ddtclub
Протокол за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию ВС России, на Юрия Шевчука составили 18 мая после концерта в Уфе.
Н этом концерте он произнес со сцены речь, высказав свое отношение к событиям, которые происходят сейчас в России и за ее пределами.
Дзержинский суд Санкт-Петербурга направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу 18 июля, так как не было ходатайства о рассмотрении по месту жительства. 25 июля оно поступило в Советский районный суд.
Сегодня, пятого августа, состоялось заседание суда. Как сообщает издание «Интерфакс», суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о рассмотрении дела в Санкт-Петербурге.
Адвокат Шевчука попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Судья в связи с этим отложила рассмотрение протокола на 16 августа.
Комментарии (0)