В Башкортостане подорожало детское питание

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали детские овощные консервы (5,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на помидоры и творог (по 1,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: свекла (12,%), картофель (6,2%), огурцы (3,3%), морковь (4,6%), лук (3,4%) и капуста (2,8%). Также подешевели яйца (4,2%) и печенье (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.