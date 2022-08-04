Названы самые популярные у жителей Уфы пляжи

Управление гражданской защиты Уфы поделилось статистикой посещаемости официальных пляжей города и работы спасателей.
vk.com/ufa
Всего за два месяца купального сезона официальные уфимские пляжи посетили более 188 000 человек.
В период с первого июня по 31 июля 2022 года самым популярным местом у горожан стал пляж на озере Кашкадан – его посетили 57 904 человека.
На втором месте расположился пляж «Солнечный», где спасались от жары 32 414 человек.
Тройку пляжных лидеров замыкает «Берег солнца» с 24 735 посетителями.
За два месяца купального сезона спасатели не дали утонуть 52 людям, включая 24 ребенка.
Было проведено 434 рейда, почти 12 000 человек проинструктировано об опасности купания в необорудованных местах.
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