Названы самые популярные у жителей Уфы пляжи

Всего за два месяца купального сезона официальные уфимские пляжи посетили более 188 000 человек.

В период с первого июня по 31 июля 2022 года самым популярным местом у горожан стал пляж на озере Кашкадан – его посетили 57 904 человека.

На втором месте расположился пляж «Солнечный», где спасались от жары 32 414 человек.

Тройку пляжных лидеров замыкает «Берег солнца» с 24 735 посетителями.

За два месяца купального сезона спасатели не дали утонуть 52 людям, включая 24 ребенка.

Было проведено 434 рейда, почти 12 000 человек проинструктировано об опасности купания в необорудованных местах.