В Башкортостане выполнено 40% плана дорожных работ на 2022 год

Дорожные работы в Башкортостане в самом разгаре, уже выполнили 40% от запланированного объема. По итогу к концу строительного сезона мы планируем отремонтировать 197 региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 349 км.

Задача у нас масштабная – к концу 2027 года довести до нормативного состояния 85% дорог в республике. Для этого нам надо отремонтировать еще 985 км дорог – кроме тех 450 км, которые мы заложили в территориальный заказ на 2022-2024 годы.

Отдельная история – дороги муниципального и местного значения. Их состояние часто хуже состояния дорог республиканского и федерального значения. На сельские и городские дороги, а особенно на дороги между селами и деревнями, больше всего жалуются жители.

Довольно часто на местах не хватает средств на ремонтные работы, и мы приняли решение дополнительно выделить муниципалитетам по пять миллионов рублей на поддержание местных дорог», – написал Радий Хабиров.