МЧС предупреждает о грозах и чрезвычайной пожароопасности в Башкортостане

«Ночью 3.08.2022 местами по Республике Башкортостан ожидаются грозы, ночью и утром туман с видимостью 500м и менее, с 3.08 по 8.08.2022 – чрезвычайная пожароопасность», – говорится в объявлении МЧС.

По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, четвертый класс пожароопасности прогнозируются в 10 районах: Архангельский, Аскинский, Белебеевский, Белокатайский, Дюртюлинский, Илишевский, Учалинский, Федоровский, Чишминский, Янаульский.

Пятый класс пожароопасности сохраняется в Бирском, Кушнаренковском районах и Уфе.

На территории республики действующих очагов лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 45 очагов лесных пожаров (в прошлом году за тот же период – 239 очагов).