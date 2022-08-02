Ратмир Мавлиев назвал уровень дорожной безопасности в Уфе «катастрофой»

«То, что происходит сегодня на наших улицах, я не могу описать другим словом, кроме как "катастрофа". В мирное время гибнут дети и взрослые, еще и на пешеходных переходах.

Работы, которая сейчас проводится в школах, в дошкольных организациях, недостаточно, об этом говорят цифры. У вас есть еще месяц для подготовки к первому сентября – надо усилить эту работу.

Чтобы первого сентября все пошли по безопасным тротуарам. Организовать ограждения там, где это требуется – возле школ. Сделать все, что нужно для безопасности детей, это первоочередная задача. Мы говорили и о том, что надо увеличить объем социальной рекламы – это тоже необходимо организовать, ежедневно этим вопросом занимайтесь.

Что касается организации безопасной среды для пешеходов – тут ситуация достаточно плачевная. Мы с Центром общественной безопасности провели мониторинг тротуаров – есть места, где идешь и тротуар просто пропадает, приходится выходить на проезжую часть. Или тротуар занят из-за строительства, но не организованы условия для пешеходов.

Нужно на месте смотреть и приглашать на комиссию собственников объектов, которые не создают безопасные условия для пешеходов. Когда на территории какого-то торгового центра происходит наезд – это же тоже горе, это отвратительно. Надо вместе определять такие объекты, ставить сроки и требовать исполнения», – сказал Ратмир Мавлиев.