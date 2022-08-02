В Башкортостане могут ввести туристический сбор

«В четырех регионах нашей страны проводится эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора. Это Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края и Республика Крым.

К нам на рассмотрение поступил проект федерального закона, которым предлагается расширить эксперимент и дать всем регионам возможность вводить у себя туристический сбор. Республиканский парламент в целом согласился с концепцией законопроекта, поскольку он не вводит туристический сбор, а только позволяет регионам при необходимости воспользоваться такой возможностью.

В двух словах смысл предложения такой. Региональные власти могут ввести на своей территории туристический сбор. Его размер дифференцируется в зависимости от муниципалитета, сезона, места размещения и так далее. Также предусматривается обширная категория граждан, освобождаемых от обязательного платежа. Эти деньги (не более 100 рублей с человека) поступают в региональный бюджет и могут быть израсходованы исключительно на развитие туристской инфраструктуры. В Ставропольском крае, например, за период с 2018 по 2021 годы таким образом было собрано более 900 млн рублей. Деньги пошли на дальнейшее развитие курорта.

Башкортостан известен туристам не только красотой природы, медом и кумысом, но и современными санаториями с отличным сервисом. В нашей республике есть возможности для отдыха на любой вкус и кошелек. Для платежеспособных туристов обязательный платеж не будет обременительным. Тема подлежит глубокому изучению. Очевидно, что подход должен быть очень осторожным и дифференцированным. Туристы, которые самостоятельно путешествуют и живут в недорогом хостеле, не могут и не должны платить, как клиенты дорогих курортов в высокий сезон», – написал Константин Толкачев в соцсетях.