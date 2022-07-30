18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Фонтан в парке «Кашкадан» будет работать по новому расписанию

Поделиться:

Администрация Уфы сообщает об изменениях в графике работы мультимедийного светомузыкального фонтана, запущенного в парке «Кашкадан» после реконструкции в этом году.

ufacity.info

Фонтан работает ежедневно, кроме понедельника (технический день), с 10.00.

Шоу длится 30 минут. Затем полчаса перерыва и снова шоу на 30 минут. Обратите внимание – днем оно идет без музыки.

Вечерняя программа теперь начинается в 22.00 (раньше – в 22.30). Музыка эксклюзивная: ее из отрывков собственных произведений скомпоновал сам Урал Идельбаев.

Гидродинамический фонтан расположился прямо в центре озера. Это первый на Урале фонтан такого типа.

Фонтан состоит из 91 насадки, благодаря современным вращающимся форсункам он работает в разных режимах, оснащен огненными насадками, подсветкой и музыкальным сопровождением. Также оборудован форсунками высокого давления Аиршутинг, которые выстреливают водой на несколько десятков метров вверх. Максимальная высота струй – 25 метров.

Кроме того, на берегу озера установлены два лазера, они проецируются на струях воды и дополняют водную картину. С помощью проектора на водном экране демонстрируются различные видеопроекции.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: