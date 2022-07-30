Фонтан в парке «Кашкадан» будет работать по новому расписанию

Фонтан работает ежедневно, кроме понедельника (технический день), с 10.00.

Шоу длится 30 минут. Затем полчаса перерыва и снова шоу на 30 минут. Обратите внимание – днем оно идет без музыки.

Вечерняя программа теперь начинается в 22.00 (раньше – в 22.30). Музыка эксклюзивная: ее из отрывков собственных произведений скомпоновал сам Урал Идельбаев.

Гидродинамический фонтан расположился прямо в центре озера. Это первый на Урале фонтан такого типа.

Фонтан состоит из 91 насадки, благодаря современным вращающимся форсункам он работает в разных режимах, оснащен огненными насадками, подсветкой и музыкальным сопровождением. Также оборудован форсунками высокого давления Аиршутинг, которые выстреливают водой на несколько десятков метров вверх. Максимальная высота струй – 25 метров.

Кроме того, на берегу озера установлены два лазера, они проецируются на струях воды и дополняют водную картину. С помощью проектора на водном экране демонстрируются различные видеопроекции.