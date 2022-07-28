Житель Башкортостана получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

Сотрудниками ГИББД был задержан житель города Белебей, находившийся в нетрезвом состоянии за рублем автомобиля марки ВАЗ 21099.

Ранее мужчина уже трижды был судим за вождение в нетрезвом виде. Туймазинский межрайонный суд назначил наказание в виде 14 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пять лет.

Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию, Верховный суд республики ее поддержал и заменил условное наказание на реальное лишение свободы.

Мужчина был взят под стражу в здании суда и проведет один год и два месяца в исправительной колонии общего режима.