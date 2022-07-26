Правительство Башкортостана упразднило штаб по недопущению ускоренного роста цен

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров подписал постановление об упразднении штаба по оперативному рассмотрению вопросов обеспечения сбалансированности товарных рынков и недопущения ускоренного роста цен.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Штаб был создан при правительстве республики в 2014 году, он занимался регулированием цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
В штаб входили рабочие группы по мониторингу и обеспечению сбалансированности продовольственного рынка, а также по мониторингу цен и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка.
На сегодняшний день в Башкортостане функционирует рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые продукты питания, поэтому деятельность штаба решили прекратить.
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