В Уфе временно закроют движение на въезде в город по Затонскому шоссе

Часть Затонского шоссе на въезде в город перекроют с 10.00 до 15.00 30 июля.

Перекроют только участок от съезда с шоссе в сторону улицы Придорожная Уфимского района (напротив АЗС Ufaoil) до путепровода в створе проспекта Дружбы народов.

Ограничение вводится из-за проведения чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и первенства России по велосипедному спорту на шоссе среди юниорок.