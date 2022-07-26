В Уфе временно закроют движение на въезде в город по Затонскому шоссе

Администрация Уфы предупреждает о временном перекрытии короткого участка проезжей части на въезде в город и просит уфимцев и гостей столицы заранее планировать маршруты движения.
ufacity.info
Часть Затонского шоссе на въезде в город перекроют с 10.00 до 15.00 30 июля.
Перекроют только участок от съезда с шоссе в сторону улицы Придорожная Уфимского района (напротив АЗС Ufaoil) до путепровода в створе проспекта Дружбы народов.
Ограничение вводится из-за проведения чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и первенства России по велосипедному спорту на шоссе среди юниорок.
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