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В Уфе замглавы района уволили по требованию прокуратуры

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Заместитель главы Октябрьского района Уфы Расуль Кагиров лишился должности из-за обвинений в коррупции.

Фото: vk.com/Расуль Кагиров

По версии следствия, заместитель главы администрации в период с октября по декабрь 2021 года получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тыс. рублей, а также двух кофемашин стоимостью почти 48 тыс. рублей.

На данный момент Кагиров проходит обвиняемым в уголовных делах по статьям «превышение должностных полномочий» и «получение взятки в крупном размере».

В связи с этим прокуратура потребовала от главы администрации Октябрьского района рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя, в результате чего Кагиров лишился должности по утрате доверия.

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