Власти опасаются транспортного коллапса в Уфе из-за закрытия улицы Пугачева

«Вы знаете, что в рамках масштабного проекта, который мы называем "Южные ворота", будет реконструкция улицы Пугачева, то есть, по сути, строительство новой улицы, продолжение нормальной дороги Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

То есть нам есть чем заниматься до 2024 года. Но для того, чтобы коллапс не создавать, мы сделали объездную дорогу протяженностью 3,2 км. Она четырехполосная, только в одном месте сужение.

В целом нормальные условия для того, чтобы коллапса не было. Но теперь изо всех источников должно звучать, что завтра, 26 июля, улица Пугачева будет закрыта. Надо людям это объяснять, чтобы завтра утром коллапса не было.

Утром отработайте с ГИБДД, чтобы было побольше постов, которые объясняли бы людям, что идет объездная дорога. Это очень важный вопрос. Проект вымученный, и надо все сделать так, что бы не доставлять людям беспокойств», – сказал Радий Хабиров.