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Канатная дорога на «Трамплине» в Уфе продается на «Авито» за 33,6 млн рублей

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Знаменитый фуникулер до паромной переправы на остановке «Трамплин» находился в залоге и теперь выставлен на продажу.

Канатная дорога принадлежала обанкротившемуся МУЭТ. Объявление размещено на «Авито» Центральным агентством залoговoго имущeствa еще восьмого июля.

Канатная дорога в удовлетворительном состоянии продается одним комплектом за 33,6 млн рублей. В объявлении указано, что оценочная стоимость комплекта значительно выше этой суммы.

«Вoзмoжна oтcрочкa oплaты имущеcтвa нa 30 дней. Boзмoжен нaличный и бeзналичный pасчет. Обременения отсутствуют», – говорится в объявлении.

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