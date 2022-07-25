Знаменитый фуникулер до паромной переправы на остановке «Трамплин» находился в залоге и теперь выставлен на продажу.
Канатная дорога принадлежала обанкротившемуся МУЭТ. Объявление размещено на «Авито» Центральным агентством залoговoго имущeствa еще восьмого июля.
Канатная дорога в удовлетворительном состоянии продается одним комплектом за 33,6 млн рублей. В объявлении указано, что оценочная стоимость комплекта значительно выше этой суммы.
«Вoзмoжна oтcрочкa oплaты имущеcтвa нa 30 дней. Boзмoжен нaличный и бeзналичный pасчет. Обременения отсутствуют», – говорится в объявлении.
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