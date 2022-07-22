В Уфе реконструируют ТСК «Гагаринский» и другие торговые объекты

Директор «Уральской строительной компании», эксплуатирующей ТСК «Гагаринский», Евгений Глущенко сообщил о том, что компания планирует полностью реконструировать торговый комплекс и построить «торговый объект нового качества, отвечающий потребностям разных категорий жителей и соответствующий архитектуре города». Объем инвестиций составит порядка 700 млн рублей.

Также гендиректор управляющей компании «Салют» ГК «Байрам» Павел Антипин представил проект строительства нового торгового комплекса возле деревни Зинино на Нагаевском шоссе.

Торговый комплекс будет выполнять функции современного придорожного сервиса. На прилегающей территории обустроят вместительную парковку. Здесь же планируется организовать площадку, где садоводы и фермеры смогут продавать продукцию, выращенную на своих участках и личных подсобных хозяйствах.

Общий планируемый объем инвестиций в новый проект – 156 млн рублей.

Кроме того, директор по экономике и финансам АПК «Алексеевский» Рустем Хамидуллин сообщил о планах компании переформатировать в новый современный стиль сеть фирменных магазинов, которых в Уфе более 50.

Помещения будут отремонтированы, установят новое оборудование, обновят фасады и вывески. Общий объем инвестиций – около 100 млн рублей.