На реконструкцию уфимского лимонария потратят порядка миллиарда рублей

Как сообщает издание «РБК», на первую реконструкцию уфимского лимонария из регионального бюджета выделят один млрд рублей.

Работы начнутся в 2023 году и завершатся в 2025 году, уже готовится проектно-сметная документация.

Как ожидается, по итогам реконструкции площадь лимонария увеличится в два раза – с одного до двух га, высота теплиц увеличится с четырех до 15 метров.

Также на территории хозяйства появятся появятся зона отдыха, кафе, новые парковочные места. Растения в питомнике разделят по природным зонам.