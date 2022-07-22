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На реконструкцию уфимского лимонария потратят порядка миллиарда рублей

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Уфимский лимонарий открылся в 1990 году и с тех пор ни разу полностью не обновлялся. Ежегодно его посещает около 30 тысяч человек.

vk.com/lemonarium

Как сообщает издание «РБК», на первую реконструкцию уфимского лимонария из регионального бюджета выделят один млрд рублей.

Работы начнутся в 2023 году и завершатся в 2025 году, уже готовится проектно-сметная документация.

Как ожидается, по итогам реконструкции площадь лимонария увеличится в два раза – с одного до двух га, высота теплиц увеличится с четырех до 15 метров.

Также на территории хозяйства появятся появятся зона отдыха, кафе, новые парковочные места. Растения в питомнике разделят по природным зонам.

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