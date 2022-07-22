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Суд обязал «БашРТС» провести перерасчет платы за отопление

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Шестой кассационный суд утвердил решение Орджоникидзевского районного суда Уфы и апелляционное определение Верховного суда Башкортостана.

В декабре 2020 года многие жители Уфы обратились в прокуратуру с требованием проверить действия поставщика ресурсов ООО «БашРТС», значительно завысившего плату за отопление и горячую воду.

По результатам прокурорской проверки установлено, что ресурсоснабжающая организация грубо нарушила условия договоров теплоснабжения, предоставила жителям некачественную коммунальную услугу и необоснованное завышение начислений за отопление.

Суд Орджоникидзевского района и Верховный суд республики потребовали от ООО «БашРТС» произвести перерасчет платы за отопление в сторону уменьшения.

Не согласившись с решением, ООО «БашРТС» обжаловало его в кассационном порядке. 22 июля пресс-служба прокуратуры Башкортостана сообщила о том, что кассационной суд оставил решения судов первой и второй инстанций без изменений, доводы жалобы ответчика – без удовлетворения.

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