В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (6,8%), морковь (3,9%), шоколадные конфеты (3,7%) и черный чай (3%).

Цены на лук растут высокими темпами вторую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские мясные консервы и помидоры (по 1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: свекла (6,3%), капуста (5,7%), картофель (4,7%), огурцы (4,5%). Также подешевели бананы (3,5%) и гречка (3,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.