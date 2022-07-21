18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Андрей Назаров рассказал о функционале Карты жителя «Алга Башкортостан»

Поделиться:

На сегодняшней день в республике действуют: Социальная карта Башкортостана, транспортная карта «Алга», Карта школьника, Корпоративная транспортная карта и Соцкарта для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задумка властей состоит в том, чтобы объединить их в одну систему.

vk.com/agnazarov

«Для упрощения жизни наших жителей и создания комфортных условий для получения социальных услуг мы решили объединить все карты на базе Карты жителя "Алга Башкортостан" и расширить функционал. Для удобства разработаем мобильное приложение. Все будет наглядно и в одном месте.

Оформить Карту жителя можно будет на региональном портале госуслуг, а также получить в цифровом формате с использованием телефона.

Через приложение также можно будет оформить соцпомощь многодетным семьям, детям без попечения родителей. Здесь же будут реализованы новые функции, такие как: электронный социальных сертификат, образовательное, социальное, кампусное приложение и иное.

Доступна Карта жителя "Алга Башкортостан" будет не только льготным категориям граждан, как это было раньше, но и всем остальным категориям.

Отмечу, что начало данного проекта лежит с момента внедрения в 2019 году в Башкортостане единой безналичной системы оплаты проезда картой "Алга". Данная функция оказалась востребована. Ежедневно жители приобретают до 500 новых карт. Общее число выданных носителей уже приближается к 700 тысячам. Общая сумма платежей через систему "Алга" за весь период действия составляет около 10 млрд рублей, при этом сейчас фиксируется ежедневный прирост – 15-17 млн рублей», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: