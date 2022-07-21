Озеро Кашкадан признано безопасным для купания

На сайте мэрии опубликовано сообщение о том, что центром гигиены и эпидемиологии на пляже парка «Кашкадан» проведены лабораторные исследования поверхности воды, а также другие мероприятия для того, чтобы определить его соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

В результате проверки вынесено экспертное заключение о том, что замечаний выявлено не было.

«Таким образом, "Кашкадан" - это не только лучший, но и безопасный парк с искусственным водоемом в Уфе.

Администрация Уфы, в свою очередь, призывает горожан соблюдать правила пребывания на солнце, не перегреваться и пить в жару больше жидкости», – говорится в сообщении мэрии.