Озеро Кашкадан признано безопасным для купания

Администрация Уфы утверждает, что опасения касательно качества воды в озере Кашкадан беспочвенны. После технического открытия парка купаться в озере было запрещено, а жители жаловались на «цветущую» воду.
ufacity.info
На сайте мэрии опубликовано сообщение о том, что центром гигиены и эпидемиологии на пляже парка «Кашкадан» проведены лабораторные исследования поверхности воды, а также другие мероприятия для того, чтобы определить его соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
В результате проверки вынесено экспертное заключение о том, что замечаний выявлено не было.
«Таким образом, "Кашкадан" - это не только лучший, но и безопасный парк с искусственным водоемом в Уфе.
Администрация Уфы, в свою очередь, призывает горожан соблюдать правила пребывания на солнце, не перегреваться и пить в жару больше жидкости», – говорится в сообщении мэрии.
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