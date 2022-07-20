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В Уфе на ремонт участка улицы Ленина потратят до 217 млн рублей

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На портале госзакупок опубликована информация о начале приема заявок на конкурс по отбору подрядчика для ремонта участка улицы Ленина в Уфе.

Фото: Николай Рубцов

Заявки принимаются до четвертого августа 2022 года, заказчик – управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы.

Подрядчику нужно будет обновить асфальт, бордюры, брусчатку, разметку, дорожные знаки и люки на улице Ленина на участке от Пушкина до Кирова.

Начальная цена контракта превышает 217 млн рублей, большая часть денег будет выделена из республиканского бюджета.

Этот участок – часть большого проекта, включающего также ремонт улиц Пушкина и Коммунистической. Работы проведут в два этапа: в августе-ноябре этого года и в мае-сентябре следующего.

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