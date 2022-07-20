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В Башкортостане резко повысили штрафы за выброс мусора из транспорта

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Вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, усиливающие ответственность за загрязнение территорий отходами производства и потребления.

Теперь если мусор выкидывается из легкового автомобиля и мотоцикла в неположенное место (то есть не в урну), штраф за первое нарушение составит:

– для жителей – до 15 тыс. рублей;

– для должностных лиц – до 30 тыс. рублей;

– для юридических лиц – до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении размер штрафа удваивается, а у юридических и должностных лиц могут конфисковать автомобиль.

Еще суровее наказание – за выброс отходов производства и потребления из грузовых транспортных средств. За первое такое правонарушение штраф составит до 120 тыс. рублей для юридических лиц.

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